Защитник Роб Холдинг переходит из «Арсенала» в другой лондонский клуб – в «Кристал Пэлас». О согласовании сделки между «канонирами» и «орлами» на своих страницах рассказывает The Telegraph.

По данным источника, за трансфер Холдинга «Кристал Пэлас» заплатит примерно 4 миллиона евро.

В сезоне 2023/2024 Роб Холдинг за поле не выходил. «Арсенал» этот футболист представляет уже довольно давно – с лета 2016 года. Тогда Холдинг переходит в стан «канониров» из «Болтона».

Ближайший матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Вулверхэмптона» на своём поле.