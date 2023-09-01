Мактоминай останется в «Манчестер Юнайтед»

Шотландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай не покинет «красных дьяволов» этим летом.

Эту информацию подтвердил The Athletic. Несмотря на интерес со стороны «Баварии», «Интера» и «Фулхэма», наставник английского гранда Эрик тен Хаг хочет сохранить Мактоминая для баланса в линии полузащиты.

В прошедшем сезоне шотландец провёл 39 матчей в составе «Манчестер Юнайтед», в которых отметился тремя голами и двумя ассистами. Контракт Мактоминая с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.