«Ноттингем Форест» согласовал переход полузащитника ПСВ Сангаре

Полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре продолжит карьеру в английском клубе «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка по трансферу 25-летнего ивуарийца полностью согласована. За Сангаре английский клуб заплатит около 36-37 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендовали такие клубы, как французский «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне Сангаре провёл за ПСВ семь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.