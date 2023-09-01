«Аль-Иттихад» пытается заманить форварда Мохамеда Салаха из «Ливерпуля». Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, чемпионы Саудовской Аравии предлагают египтянину контракт до конца июня 2027 года. Кроме того, звёздному 31-летнему футболисту предлагают трёхлетний договор в качестве посла.

Отмечается, что в Саудовской Аравии Салах сможет заработать от 500 до 600 миллионов долларов. Если футболист согласится на переезд, то «Ливерпуль» примет новое предложение «Аль-Иттихада».

Добавим, что «Ливерпуль» Мохамед Салах представляет с лета 2017 года после перехода из «Ромы».

​«Аль-Иттихад» не сдаётся – за Салаха предложат больше 200 млн евро