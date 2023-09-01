Переход Галлахера в «Тоттенхэм» маловероятен

Переход полузащитника «Челси» Конора Галлахера в «Тоттенхэм» в текущее трансферное окно маловероятен. Об этом сообщает журналист Гари Джейкоб.

Ранее сообщалось, что в последние дни лета «шпоры» могут сделать предложение по трансферу Галлахера, которого «Челси» оценивает примерно в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Галлахер провёл за «Челси» четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 32 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Челси» проведёт уже завтра, 2 сентября, против команды «Ноттингем Форест». Начало — в 17:00 по московскому времени.