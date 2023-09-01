​Клопп считает саудовские клубы проблемой для АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчёт широких финансовых возможностей клубов из Саудовской Аравии.

«Разница между суммами контрактов здесь и в Саудовской Аравии очень велика. Они вызывают проблемы, это точно», - сказал Клопп журналистам.

Стоит сказать, что саудовский «Аль-Иттихад» в последнее время активно связывают с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Поговаривают, что чемпионы Саудовской Аравии готовы предложить огромные деньги за трансфер 31-летнего египтянина.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Астон Виллы» дома.

​«Аль-Иттихад» не сдаётся – за Салаха предложат больше 200 млн евро