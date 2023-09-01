«Ноттингем Форест» предложил «Челси» 25 миллионов за Чалобу

Защитник «Челси» Трево Чалоба может перейти в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Mail Online.

По информации источника, за 24-летнего англичанина «лесники» предложили 25 миллионов фунтов (примерно 29,2 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что арендовать Чалобу хотела «Бавария», однако «Челси» отказал мюнхенцам, так как в Лондоне планируют продать игрока на постоянной основе.

Отметим, что Чалоба является воспитанником «Челси». В текущем сезоне защитник не провёл в составе «синих» ни одной официальной игры. Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 18 миллионов евро.