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«Ноттингем Форест» предложил «Челси» 25 миллионов за Чалобу

01 Сентября 2023 • 16:47 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 5.00 2 8.50
Через 21 ч. 46 мин.

Защитник «Челси» Трево Чалоба может перейти в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Mail Online.

По информации источника, за 24-летнего англичанина «лесники» предложили 25 миллионов фунтов (примерно 29,2 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что арендовать Чалобу хотела «Бавария», однако «Челси» отказал мюнхенцам, так как в Лондоне планируют продать игрока на постоянной основе.

Отметим, что Чалоба является воспитанником «Челси». В текущем сезоне защитник не провёл в составе «синих» ни одной официальной игры. Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Трево Чалоба трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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