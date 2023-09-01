Холдинг и Локонга уйдут из «Арсенала» в аренды

Руководство «Арсенала» приняло решение отдать в аренду защитника Роба Холдинга и полузащитника Альберта-Мбойо Локонга.

По информации The Athletic, бельгийский хавбек ведёт переговоры с «Лутоном» относительно арендного соглашения. Что же касается английского защитника, то он обсуждает условия сделки с «Севильей» и «Кристал Пэласом». Что интересно, Холдинг может покинуть «канониров» на постоянной основе, рассматривая не только вариант с арендой.

Напомним, что Локонга выступает за «Арсенал» с 2021 года, проведя лишь 39 матчей в рамках всех турниров. Холдинг присоединился к «канонирам» в 2016 году и вышел в составе лондонцев в 162 встречах.