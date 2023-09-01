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«Тоттенхэм» завершает подписание Бреннана Джонсона

01 Сентября 2023 • 16:34 Комментировать
Бёрнли
...
Тоттенхэм
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02.09 17:00

«Тоттенхэм» согласовал трансфер валлийского полузащитника клуба «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за 22-летнего игрока «Тоттенхэм» заплатит 40 миллионов фунтов (примерно 46,7 миллионов евро). Ещё 5 миллионов фунтов (5,8 миллионов евро) «Ноттингем Форест» сможет получить в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что интерес к молодому футболисту также проявлял «Челси», однако «синие» не захотели платить за Джонсона больше 46 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Джонсон провёл за «Ноттингем Форест» четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уэльса в 38 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ноттингем Форест трансферы футбола - лето 2023 Бреннан Джонсон
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