«Тоттенхэм» завершает подписание Бреннана Джонсона

«Тоттенхэм» согласовал трансфер валлийского полузащитника клуба «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за 22-летнего игрока «Тоттенхэм» заплатит 40 миллионов фунтов (примерно 46,7 миллионов евро). Ещё 5 миллионов фунтов (5,8 миллионов евро) «Ноттингем Форест» сможет получить в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что интерес к молодому футболисту также проявлял «Челси», однако «синие» не захотели платить за Джонсона больше 46 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Джонсон провёл за «Ноттингем Форест» четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уэльса в 38 миллионов евро.