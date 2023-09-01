Гравенберх прошёл медосмотр в «Ливерпуле»

Нидерландский полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх приблизился к переходу в «Ливерпуль» в последний день трансферного окна.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, хавбек уже прошёл медицинский осмотр перед трансфером в стан английского гранда. Сообщается, что сторонам осталось лишь заключить контракт, длительность которого составит пять лет. Ранее появилась информация, что сумма перехода Гравенберха в «Ливерпуль» равняется 40 миллионам евро.

Напомним, что Райан присоединился к «Баварии» прошлым летом, проведя в составе мюнхенцев 34 матча в рамках всех состязаний и забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.