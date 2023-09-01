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​Регилон уже тренируется с «Манчестер Юнайтед» - тен Хаг

01 Сентября 2023 • 16:23 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
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03.09 18:30

«Манчестер Юнайтед» ещё не объявлял о переходе в свои ряды левого защитника Серхио Регилона из «Тоттенхэма». Впрочем, 26-летний испанец уже тренируется с командой. Об этом рассказал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Он здесь, он тренировался», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

Наставник «Манчестер Юнайтед» отметил, что Регилон сможет сыграть уже в ближайшем матче Премьер-лиги против «Арсенала». Команды сыграют в Лондоне в воскресенье, 3 сентября.

Добавим, что в трёх прошедших турах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Серхио Регилон
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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