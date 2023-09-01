​Хёйлунн готов дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в игре с «Арсеналом»

В летнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» пополнил Расмус Хёйлунн, который ранее выступал за «Аталанту». Датчанин переезжал на «Олд Траффорд» с повреждением, поэтому он до сих пор не дебютировал. Впервые выйти на поле в футболке «красных дьяволов» Хёйлунн может в воскресенье, когда команда будет проводить гостевой матч Премьер-лиги против «Арсенала». Рулевой «Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что 20-летний нападающий готов сыграть. Об этом в социальных сетях пишет журналист Саймон Стоун.

Отметим, что в трёх стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» смог набрать шесть очков.