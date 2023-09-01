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«Брайтон» объявил о переходе Фати официально

01 Сентября 2023 • 15:58 Комментировать
Брайтон
...
Ньюкасл
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02.09 19:30

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати перешёл в «Брайтон» на правах годичной аренды без права выкупа. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

В текущем сезоне 20-летний Фати провёл за «Барселону» три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Фати также проявляла «Севилья», однако сам игрок выбрал «Брайтон».

После трёх туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «чайки» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.

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