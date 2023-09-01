​«Аль-Иттихад» не сдаётся – за Салаха предложат больше 200 млн евро

«Аль-Иттихад» не отказывается от планов по подписанию звёздного форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, чемпионы Саудовской Аравии готовят второе предложение на сумму в 175 миллионов фунтов (почти 205 миллионов евро).

«Ливерпуль» дал понять, что не планирует продавать 31-летнего Салаха, но «Аль-Иттихад» это не останавливает. Саудовский клуб предпримет ещё как минимум одну попытку склонить гранд Премьер-лиги к трансферу.

Отметим, что действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года.