​Амрабат переходит в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Софьян Амрабат переходит из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы согласовали сделку по 27-летнему марокканцу. В ближайшее время о переезде Амрабата на «Олд Траффорд» объявят официально.

Всего за «Фиорентину» Софьян Амрабат провёл 107 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 30 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» в трёх стартовых турах Английской премьер-лиги смог набрать шесть очков.