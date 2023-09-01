Тухель сообщил о желании Гравенберха перейти из «Баварии» в «Ливерпуль»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о ситуации полузащитника Райана Гравенберха, которого слухи активно связывают с «Ливерпулем».

«Главная проблема для него в том, что мы не используем «восьмёрку» в нашей схеме 4-2-3-1. И мы избалованы в том плане, что у нас есть действительно опытные игроки. Райан – очень хороший и трудолюбивый футболист. Он недоволен своей ситуацией. Он видит в «Ливерпуле» возможность побороться за место в составе в схеме 4-3-3. Нам поступило предложение, мы его обсудили. Ещё ничего не оформлено, но исход ясен», - сказал Тухель журналистам.

Райану Гравенберху 21 год. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 30 миллионов евро.