«Ливерпуль» ответил на огромное предложение по трансферу Салаха

«Аль-Иттихад», чемпион Саудовской Аравии, прилагает усилия ради подписания звёздного нападающего Мохамеда Салаха. Как сообщает The Athletic, в четверг вечером саудовцы на словах предложили «Ливерпулю» за 31-летнего египтянина 100 миллионов фунтов плюс существенные бонусы. Тем не менее, гранд Премьер-лиги сразу же отклонил предложение, даже не став его рассматривать.

В «Ливерпуле» не намерены продавать Салаха в ближайшее время и считают этот вопрос закрытым. Впрочем, «Аль-Иттихад» не оставит попыток подписать форварда сборной Египта.

Стоит сказать, что в Саудовской Аравии трансферное окно будет открыто до 20 сентября.