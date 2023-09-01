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«Ливерпуль» ответил на огромное предложение по трансферу Салаха

01 Сентября 2023 • 14:45 Комментировать

«Аль-Иттихад», чемпион Саудовской Аравии, прилагает усилия ради подписания звёздного нападающего Мохамеда Салаха. Как сообщает The Athletic, в четверг вечером саудовцы на словах предложили «Ливерпулю» за 31-летнего египтянина 100 миллионов фунтов плюс существенные бонусы. Тем не менее, гранд Премьер-лиги сразу же отклонил предложение, даже не став его рассматривать.

В «Ливерпуле» не намерены продавать Салаха в ближайшее время и считают этот вопрос закрытым. Впрочем, «Аль-Иттихад» не оставит попыток подписать форварда сборной Египта.

Стоит сказать, что в Саудовской Аравии трансферное окно будет открыто до 20 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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