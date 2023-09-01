«Астон Вилла» посредством официального сайта объявила о переходе в свои ряды защитника Клемана Ленгле. Клуб Премьер-лиги арендовал 28-летнего француза у «Барселоны» на сезон 2023/2024.

Стоит сказать, что прошлый сезон Ленгле тоже провёл в Англии – на правах аренды он выступал за «Тоттенхэм».

В трёх стартовых турах чемпионата Англии «Астон Вилла» смогла набрать шесть очков. Ближайший матч Премьер-лиги команда проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Ливерпуля» на выезде.

Стоит сказать, что «Астон Вилла» будет представлять Англию на групповой стадии Лиги конференций.