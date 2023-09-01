Хёйбьерг отказался от перехода в «Фулхэм»

«Фулхэм» рассматривает полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга в качестве замены уходящему в «Баварию» Жоау Палинье.

Тем не менее, по информации журналиста Низаара Кинселлы, трансфер маловероятен. Сообщается, что датский хавбек видит себя в стартовом составе крупнейших клубов мира, поэтому подобный шаг его не привлекает. Ранее появилась информация об интересе «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» к персоне бронзового призёра Евро-2020.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг сыграл 148 матчей в футболке «шпор», отметившись 10 голами и 16 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего полузащитника в 45 миллионов евро.