​Палинья прибыл в Мюнхен для завершения трансфера в «Баварию»

Всё идёт к тому, что полузащитник Жоау Палинья сменит «Фулхэм» на «Баварию» в последние часы летнего трансферного окна. Как сообщает немецкий Sky Sport, 28-летний португальский футболист в пятницу прибыл в Мюнхен. В самое ближайшее время Палинья пройдёт медицинское обследование.

В «Фулхэм» Жоау Палинья переходил в июле 2022 года. С тех пор португалец провёл за «дачников» 43 официальных матча, в которых записал на свой счёт пять голов.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Палинью в 40 миллионов евро. Полузащитник является игроком национальной сборной Португалии.