Стало известно требование «Фиорентины» в сделке с «Манчестер Юнайтед» по Амрабату

В последние часы летнего трансферного окна полузащитник Софьян Амрабат может сменить «Фиорентину» на «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «фиалки» готовы отдать 37-летнего Амрабата в аренду. Теперь итальянский клуб хочет, чтобы плата за аренду и сумма возможного выкупа были более высокими.

Отмечается, что никаких переговоров с «Фулхэмом» Амрабат не ведёт – марокканец думает только о «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Софьяна Амрабата в 30 миллионов евро.