«Челси» решил не отдавать Хамфриса в аренду

Защитник «Челси» Башир Хамфрис не покинет лондонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football London.

По информации источника, «Челси» решил не отдавать 20-летнего футболиста в аренду, несмотря на имеющийся к нему интерес со стороны «Суонси» и клуба «Сток Сити», выступающих в Чемпионшипе.

Отмечается, что в «Челси» считают Хамфриса игроком, который может подстраховать команду на позициях центрального и правого защитников.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Хамфрис провёл в «Падерборне» на правах аренды. Молодой англичанин принял участие в 13 матчах немецкой команды и отметился в них одной результативной передачей.