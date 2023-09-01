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«Челси» решил не отдавать Хамфриса в аренду

01 Сентября 2023 • 13:27 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 5.00 2 8.50
02.09 17:00

Защитник «Челси» Башир Хамфрис не покинет лондонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football London.

По информации источника, «Челси» решил не отдавать 20-летнего футболиста в аренду, несмотря на имеющийся к нему интерес со стороны «Суонси» и клуба «Сток Сити», выступающих в Чемпионшипе.

Отмечается, что в «Челси» считают Хамфриса игроком, который может подстраховать команду на позициях центрального и правого защитников.  

Напомним, вторую часть прошлого сезона Хамфрис провёл в «Падерборне» на правах аренды. Молодой англичанин принял участие в 13 матчах немецкой команды и отметился в них одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Башир Хамфрис
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