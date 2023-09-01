«Манчестер Сити» потратил более 60 миллионов евро на португальца Нунеса

Сегодня, 1 сентября, было объявлено о переходе португальского полузащитника Матеуса Нунеса из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити». Стороны подписали пятилетнее трудовое соглашение.

Как стало известно журналистам The Athletic, трансфер 25-летнего хавбека сборной Португалии обошелся «горожанам» в 53 миллиона фунтов (~62 миллиона евро).

В стартовавшем сезоне Английской премьер-лиги Матеус провел два поединка за «волков» и получил одну желтую карточку.

«Манчестер Сити» стартовал в чемпионате с трех побед подряд. В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы встретится на домашнем стадионе с лондонским «Фулхэмом».