Защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш сменил команду под занавес летнего трансферного окна. Новым местом работы 23-летнего игрока стал «Ноттингем Форест», об этом отрапортовала клубная пресс-служба. За «лесников» он будет выступать под 23-м номером.

«Ноттингем» - клуб с большой историей, он дважды выигрывал кубок европейских чемпионов. Счастлив стать частью этого коллектива. Рад, что остался в английском чемпионате, ведь это лучшая лига мира. Спасибо «Ноттингем Форест» за предоставленную возможность», - цитирует португальца пресс-служба клуба.

Аренда Тавареша включает в себя опцию выкупа за 14 миллионов евро.