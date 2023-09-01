Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» объявил о трансфере полузащитника сборной Португалии официально

01 Сентября 2023 • 12:51 Комментировать

Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес стал игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальном сайте действующего чемпиона Английской премьер-лиги.

«Горожане» подписали с 25-летним португальским футболистом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Нунес поучаствовал в двух поединках за «волков», в которых схлопотал одну красную карточку.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги после трех проведенных туров. В следующем поединке подопечные Хосепа Гвардиолы на своем поле встретятся с лондонским «Фулхэмом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.09.23 в 22:00
Лутон Таун Лутон Таун
Вест Хэм Вест Хэм
4.10 3.60 1.96
Видео
02.09.23 в 14:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Эвертон Эвертон
3.15 3.40 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
13:58 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг отказался от перехода в «Фулхэм»
13:49 · Англия. Премьер-лига
​Палинья прибыл в Мюнхен для завершения трансфера в «Баварию»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Стало известно требование «Фиорентины» в сделке с «Манчестер Юнайтед» по Амрабату
13:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» решил не отдавать Хамфриса в аренду
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» потратил более 60 миллионов евро на португальца Нунеса
12:57 · Англия. Премьер-лига
Тавареш ушёл из «Арсенала» в другой клуб АПЛ официально
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил о трансфере полузащитника сборной Португалии официально
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Амрабату
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил об уходе полузащитника официально
12:26 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо близок к переезду в Катар слухи
12:13 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о возможной продаже Салаха
11:53 · Англия. Премьер-лига
Палмер прокомментировал переход из «Манчестер Сити» в «Челси»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о переходе Палмера официально
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о новом трансфере официально
11:23 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Ливерпуля» возвращается в АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем