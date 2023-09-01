Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес стал игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальном сайте действующего чемпиона Английской премьер-лиги.

«Горожане» подписали с 25-летним португальским футболистом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Нунес поучаствовал в двух поединках за «волков», в которых схлопотал одну красную карточку.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги после трех проведенных туров. В следующем поединке подопечные Хосепа Гвардиолы на своем поле встретятся с лондонским «Фулхэмом».