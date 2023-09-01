«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Амрабату

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат продолжает находиться в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». По данным инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» готовят новое предложение по трансферу марокканского футболиста.

Еще одним претендентом на игрока является лондонский «Фулхэм», который готов заплатить за Софьяна около 30 миллионов евро. Сам Амрабат больше склоняется к трансферу в манкунианский гранд.

Марокканец связан трудовыми обязательствами с «Фиорентиной» до лета следующего года. В минувшей кампании полузащитник провел 49 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.