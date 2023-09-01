21-летний английский полузащитник Томми Дойл перешел из «Манчестер Сити» в стан другого представителя Премьер-лиги – «Вулверхэмптона». Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

«Волки» заключили с перспективным игроком арендный договор, который рассчитан до завершения нынешнего сезона. В договоре прописан пункт о последующем выкупе футболиста.

В прошлом сезоне Дойл выступал на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед». Он помог команде подняться из Чемпионшипа в Премьер-лиге. Полузащитник принял участие в 38 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и семь голевых передач.