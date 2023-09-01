Игрок «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переезду в Катар, об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.

По данным источника, 31-летний футболист в ближайшее время может пополнить ряды «Аль-Духаиля», который предлагает контракт на ближайшие три сезона. Также отмечается, что к бразильцу проявляли интерес команды из Саудовской Аравии.

Контракт Коутиньо с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги форвард принял участие лишь в двух матчах, проведя на поле 24 минуты.