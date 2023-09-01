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Клопп высказался о возможной продаже Салаха

01 Сентября 2023 • 12:13 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость о назревающем переезде нападающего Мохамеда Салаха в чемпионат Саудовской Аравии. В услугах африканца заинтересован «Аль-Иттихад».

«Ситуация остается прежней. Насколько мне известно, предложения по трансферу Салаха не было. Больше мне нечего сказать по этому поводу», - передает слова немецкого специалиста Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб готов заплатить за Мохамеда 150 миллионов евро, а самому игроку предложить трехлетнее трудовое соглашение с большой заработной платой.

В стартовавшем сезоне АПЛ Салах сыграл три матча, забил один гол и сделал два ассиста.

Трансферная бомба: «Ливерпуль» согласился продать Салаха

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