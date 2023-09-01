Палмер прокомментировал переход из «Манчестер Сити» в «Челси»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер высказался касательно своего перехода в другой английский клуб – лондонский «Челси».

«Рад приступить к работе. Доволен, что подписал контракт с «Челси». Перешел в этот клуб, поскольку их проект показался мне довольно интересным. Здесь я смогу проявить все свои таланты. «Челси» - молодой и голодный до побед коллектив. Мы вместе сможем сделать что-то особенное», - передает слова хавбека пресс-служба «синих».

Контракт 21-летнего футболиста с «пенсионерами» рассчитан на семь лет. Сумма трансфера оценивается в 46 миллионов евро.