«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе английского полузащитника Коула Палмера из «Манчестер Сити».

Сумма трансфера составил 40 миллионов фунтов (примерно 46,7 миллионов евро). Ещё пять миллионов фунтов (5,8 миллионов евро) «Манчестер Сити» сможет заработать в виде бонусов. Контракт 21-летнего англичанина с «Челси» рассчитан на семь лет с возможностью продления ещё на сезон. За «синих» Палмер будет выступать под 20-м номером.

В текущем сезоне Палмер успел провести в составе «Манчестер Сити» три матча, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в 18 миллионов евро.