Турецкий голкипер Адтай Байиндыр перешел в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается на официальном сайте манкунианского клуба, с вратарем подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2027 года. Договор предусматривает опцию пролонгации сотрудничества на один сезон.

В прошлом сезоне Байиндыр выступал за стамбульский «Фенербахче». 25-летний голкипер провел 26 поединков в чемпионате Турции, в которых попустил 31 мяч. В десяти встречах Алтай сохранил свои владения в неприкосновенности.

Напомним, что летом из «Манчестер Юнайтед» ушел звездный испанец Давид де Хеа.