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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-форвард «Ливерпуля» возвращается в АПЛ

01 Сентября 2023 • 11:23 Комментировать (1)

Бельгийский нападающий Дивок Ориги, права на которого принадлежат «Милану», имеет возможность вернуться в чемпионат Англии, где ранее выступал за «Ливерпуль».

По информации в социальных сетях инсайдера Николо Скиры, новым клубом 28-летнего форварда станет «Ноттингем Форест». «Россонери» согласились отпустить нападающего в английский клуб на правах аренды до завершения сезона-2023/2024.

В прошлом сезоне Ориги поучаствовал в 36 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что Дивок является игроком «Ливерпуля» с 2014 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ноттингем Форест Дивок Ориги трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Cruyff
01 Сентября 2023 в 12:42
слабый нападающий наверное как Дзюба
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