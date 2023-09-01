Экс-форвард «Ливерпуля» возвращается в АПЛ

Бельгийский нападающий Дивок Ориги, права на которого принадлежат «Милану», имеет возможность вернуться в чемпионат Англии, где ранее выступал за «Ливерпуль».

По информации в социальных сетях инсайдера Николо Скиры, новым клубом 28-летнего форварда станет «Ноттингем Форест». «Россонери» согласились отпустить нападающего в английский клуб на правах аренды до завершения сезона-2023/2024.

В прошлом сезоне Ориги поучаствовал в 36 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что Дивок является игроком «Ливерпуля» с 2014 по 2022 год.