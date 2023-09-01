Клуб из Лондона может перехватить Амрабата у «Манчестер Юнайтед»

У «Манчестер Юнайтед» появился конкурент в борьбе за полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в услугах марокканца проявляет лондонский «Фулхэм».

Руководство «дачников» предложило за трансфер опорника порядка 30 миллионов евро. «Фулхэм» рассматривает Амрабата в качестве замены португальцу Жоау Палинье, на которого положила глаз мюнхенская «Бавария».

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Амрабат сыграл за флорентийский клуб 29 поединков. Полузащитник сделал одну результативную передачу и получил 11 желтых карточек.