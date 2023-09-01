Нападающий «Манчестер Юнайтед» Гринвуд предложен клубу Серии А

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может переехать в итальянскую Серию А, об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, агент 21-летнего футболиста предложил услуги своего клиента римскому «Лацио». Руководство итальянского клуба пока не приняло окончательного решения по этому вопросу.

Гринвуд не выходил на поле с января 2022 года, после того, как его задержали за домашнее насилие в отношении своей девушки. Спустя год с нападающего были сняты все обвинения.

Мэйсон – воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». На его счету один поединок в составе сборной Англии.