Защитник бразильского «Коринтианса» Мурилло трудоустроился в Английской премьер-лиге. Новым местом работы 21-летнего южноамериканского футболиста стал «Ноттингем Форест», об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Рад пополнить ряды этого коллектива. «Ноттингем Форест» - клуб с огромной фанатской базой, мне не терпится начать играть за эту команду. АПЛ – лучшая лига мира, очень хочу поскорее выйти на поле», - передает слова защитника пресс-служба «лесников».

Мурилло заключил с «Ноттингем Форест» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2028 года. За новую команду защитник будет выступать под 40-м номером.