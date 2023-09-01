«Арсенал» отправляет защитника в аренду

Защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш временно покидает столичный коллектив и переходит в «Ноттингем Форест». Стороны согласовали годичную аренду португальца, об этом сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Аренда игрока обойдется «лесникам» в один миллион евро. Арендный договор включает в себя право выкупа за 14 миллионов, а также бонусные 3,5 млн.

В прошлом сезоне Тавареш выступал на правах аренды за французский «Марсель». Защитник принял участие в 39 поединках и отметился шестью забитыми мячами. Срок трудового договора Нуну с «канонирами» рассчитан до середины 2025 года.