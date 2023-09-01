Защитник «Манчестер Юнайтед» Теден Менги покинул «красных дьяволов». Воспитанник манкунианцев перебрался в «Лутон», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили полноценную сделку, детали которой пока не разглашаются. В соглашении прописаны различные бонусы, а также некий процент за последующую продажу Менги.

В прошлом сезоне защитник выступал за молодежную команду «Манчестер Юнайтед», приняв участие в семи поединках. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Тедена составляет два миллиона евро.

Ближайший матч «Лутон» проведет против лондонского «Вест Хэма» сегодня, 1 сентября.