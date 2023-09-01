Галлас: «Мудрик ошибся, выбрав «Челси» вместо «Арсенала»

Известный в прошлом французский защитник Вильям Галлас поделился мнением о ситуации украинца Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«Я уже говорил, что Мудрик пожалеет об этом переходе. Ему нужно было идти в «Арсенал», там бы он смог хорошо показать себя. Не знаю, был ли этого его личный выбор или решение агента. Я видел Михаила на старте сезона и ждал от него отличного выступления, но в итоге он оказался на скамейке запасных. Мне обидно, когда игроки оказываются в такой ситуации. Мудрик и его агент приняли неправильное решение, выбрав «Челси», - цитирует Галласа Football London.

В текущем сезоне АПЛ украинец провел два матча без голевых действий.