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Галлас: «Мудрик ошибся, выбрав «Челси» вместо «Арсенала»

01 Сентября 2023 • 09:07 Комментировать (2)

Известный в прошлом французский защитник Вильям Галлас поделился мнением о ситуации украинца Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«Я уже говорил, что Мудрик пожалеет об этом переходе. Ему нужно было идти в «Арсенал», там бы он смог хорошо показать себя. Не знаю, был ли этого его личный выбор или решение агента. Я видел Михаила на старте сезона и ждал от него отличного выступления, но в итоге он оказался на скамейке запасных. Мне обидно, когда игроки оказываются в такой ситуации. Мудрик и его агент приняли неправильное решение, выбрав «Челси», - цитирует Галласа Football London.

В текущем сезоне АПЛ украинец провел два матча без голевых действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильям Галлас Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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pens
01 Сентября 2023 в 10:43
Пусть в аренду просится в клуб попроще, где место в составе будет
CorwinBruin
01 Сентября 2023 в 09:35
Скорее ошибся тем, что АПЛ выбрал. Может чуть попозже надо было
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