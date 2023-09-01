Трансферная бомба: «Ливерпуль» согласился продать Салаха

Звезда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах близок к уходу из «Ливерпуля» и переезду в чемпионат Саудовской Аравии.

Как информирует Okaz Sports, африканца должен в ближайшее время подписать «Аль-Иттихад». Клубы провели успешные переговоры и договорились о сделке. До конца сегодняшнего дня Мохамед прилетит в расположение своего нового клуба.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» подпишет с Салахом трехлетнее трудовое соглашение с окладом в размере 76 миллионов евро в год.

Египтянин играет за мерсисайдский гранд с 2017 года. Срок контракта между «красными» и форвардом истекает летом 2025 года.

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