«Фулхэм» отверг предложение «Баварии» по Палинье

Португальский полузащитник Жоау Палинья, который является одним из ведущих игроков средней линии лондонского «Фулхэма», может сменить клубную прописку перед дедлайном трансферного окна.

По информации 90min, 28-летний футболист находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб вступил в переговоры с «дачниками» и сделал предложение, на что получил отказ.

В прошлом сезоне Палинья сыграл в рамках Английской премьер-лиги 35 матчей, забил три гола и получил 14 желтых карточек. В новом розыгрыше чемпионата Англии португалец провел две встречи, забил гол и получил предупреждение.