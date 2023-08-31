«Челси» отказался отдавать Чалобу в «Баварию»

Руководство «Баварии» продолжает попытки подписания защитника лондонского «Челси» Трево Чалобы.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «синие» отвергли новое предложение мюнхенцев по игроку английского гранда, поскольку «рекордмайстер» вновь отправили «Челси» лишь арендное предложение. Сообщается, что разговоры между сторонами продолжаются, однако на данном этапе ничего не решено и не согласовано.

Напомним, что Чалоба провёл 63 матча в футболке «синих», забив четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в 18 миллионов евро.