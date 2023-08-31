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Известна сумма возможного перехода Палиньи в «Баварию» слухи

31 Августа 2023 • 23:18 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
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02.09 19:30

Португальский полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья приблизился к завершению перехода в мюнхенскую «Баварию».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, на данный момент руководство «дачников» всё ещё ведёт переговоры о возможных заменах своего лидера. В «Фулхэме» очень настаивают на подписании новичка на позицию полузащитника, а несколько игроков уже были предложены лондонскому клубу в последние часы.

Что же касается трансфера Палиньи в «Баварию», то мюнхенцы готовы заплатить около 65 миллионов евро, а сам игрок португальской сборной готов отправиться в Германию.

Напомним, что Жоау Палинья играет за «Фулхэм» с июля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 40 миллионов евро.

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Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
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