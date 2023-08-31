Регилон уже проходит медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях подтверждает: защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон уже проходит медосмотр в своём новом клубе – «Манчестер Юнайтед». В стан манкунианцев он будет выступать в рамках арендного соглашения.

Также Романо подтверждает, что из-за подписания Регилона «Манчестер Юнайтед» уже точно не усилится другим испанским защитником из лондонского клуба Марком Кукурельей.

26-летний воспитанник мадридского «Реала» выступает за «шпор» на постоянном контракте с 2020 года. Со старта взрослой карьеры в 2015 году принадлежал «сливочным».

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально продал своего голкипера в «Кристал Пэлас».