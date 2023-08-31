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Регилон уже проходит медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

31 Августа 2023 • 22:57 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
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03.09 18:30

Инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях подтверждает: защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон уже проходит медосмотр в своём новом клубе – «Манчестер Юнайтед». В стан манкунианцев он будет выступать в рамках арендного соглашения.

Также Романо подтверждает, что из-за подписания Регилона «Манчестер Юнайтед» уже точно не усилится другим испанским защитником из лондонского клуба Марком Кукурельей.

26-летний воспитанник мадридского «Реала» выступает за «шпор» на постоянном контракте с 2020 года. Со старта взрослой карьеры в 2015 году принадлежал «сливочным».

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально продал своего голкипера в «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Серхио Регилон трансферы футбола - лето 2023 Манчестер
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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