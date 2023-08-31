Холанн: «Мне нравится, когда Гвардиола ругает меня»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Бывает, что Пеп выглядит устрашающим, но мой отец тоже бывает таким. На самом деле, мне нравится, когда Пеп ругает меня, ведь он пытается вбить в меня то, чего мне сейчас не хватает», — заявил Холанн на церемонии награждения УЕФА.

Напомним, Холанн выиграл в номинации лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА.

В минувшей кампании Холанн забил 52 гола в 53 матчах с учетом всех турниров. Кроме того, футболист вместе с «Манчестер Сити» оформил требл, став чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов.