В лондонском «Кристал Пэлас» официально подтвердили покупку вратаря Дина Хендерсона у «Манчестер Юнайтед». 26-летний английский вратарь подписал с «орлами» пятилетний контракт, а сам голкипер обошёлся новому клубу в 17,5 млн евро, пишет Transfermarkt.

Напомним, что Хендерсон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Прошлый сезон голкипер в самом расцвете сил провёл в клубе АПЛ «Ноттингем Форест» будучи арендованным у манкунианцев на один сезон. Это была его шестая аренда за время выступлений на взрослом уровне. Например, с 2018 по 2020 годы Хендерсон дважды уходил в «Шеффилд Юнайтед».