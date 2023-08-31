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В «Кристал Пэлас» подтвердили покупку Дина Хендерсона официально

31 Августа 2023 • 21:45 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Вулверхэмптон
1 1.95 X 3.50 2 4.20
03.09 16:00

В лондонском «Кристал Пэлас» официально подтвердили покупку вратаря Дина Хендерсона у «Манчестер Юнайтед». 26-летний английский вратарь подписал с «орлами» пятилетний контракт, а сам голкипер обошёлся новому клубу в 17,5 млн евро, пишет Transfermarkt.

Напомним, что Хендерсон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Прошлый сезон голкипер в самом расцвете сил провёл в клубе АПЛ «Ноттингем Форест» будучи арендованным у манкунианцев на один сезон. Это была его шестая аренда за время выступлений на взрослом уровне. Например, с 2018 по 2020 годы Хендерсон дважды уходил в «Шеффилд Юнайтед».

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