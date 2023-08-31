Известна сумма перехода Гравенберха в «Ливерпуль»

21-летний центральный полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх перейдёт в «Ливерпуль» за 40 млн евро, об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, мерсисайдцам удалось согласовать сделку по хавбеку за несколько часов до закрытия трансферного окна в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что сам молодой игрок горит желанием покинуть мюнхенский клуб. Ранее он рассчитывал на большее количество игрового времени в составе.

Всего за немецкий гранд футболист сыграл в 34-х официальных встречах в карьере.

Transfermarkt оценивает вероятного новичка «красных» в 30 млн евро.