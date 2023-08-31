Холанн: Приз лучшего игрока сезона мотивирует и заставляет меня двигаться дальше

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о завоевании награды лучшего игрока минувшего сезона по версии УЕФА.

«Я живу в мечте и очень счастлив. Это меня мотивирует и заставляет двигаться дальше. Буду делать дальше все, что от меня зависит», — передает слова Холанна с церемонии награждения «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне 23-летний голеадор забил 52 мяча и записал на свой счет 9 результативных передач в 53 матчах с учетом всех турниров.

Вместе с «Манчестер Сити» Холанн завоевал золотые медали Английской премьер-лиги, выиграл Кубок Англии и завоевал трофей Лиги чемпионов.