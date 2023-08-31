Крайний защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, переговоры между клубами по аренде футболиста не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» хотят подписать защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона.

В нынешнем сезоне 25-летний Кукурелья принял участие в одном матче Кубка Английской лиги, в которой не отметился голевыми действиями.

Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.