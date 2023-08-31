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«Манчестер Юнайтед» не будет подписывать Кукурелью слухи

31 Августа 2023 • 19:30 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Эвертон
1 3.00 X 3.25 2 2.50
02.09 14:30

Крайний защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, переговоры между клубами по аренде футболиста не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» хотят подписать защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона.

В нынешнем сезоне 25-летний Кукурелья принял участие в одном матче Кубка Английской лиги, в которой не отметился голевыми действиями.

Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Марк Кукурелья трансферы футбола - лето 2023
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