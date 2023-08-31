Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кырнац назвал Де Брёйне лучшим игроком минувшего сезона эксклюзив

31 Августа 2023 • 19:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
1 1.17 X 8.00 2 17.00
02.09 17:00

Бывший вратарь московского ЦСКА Георгий Кырнац, сейчас выступающий за футбольный клуб «10» в Медиалиге, в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучшего игрока в минувшем европейском сезоне.

- Лучший тренер минувшего европейского сезона?

- Хосеп Гвардиола.

- Лучший клуб минувшего европейского сезона?

- «Манчестер Сити».

- Лучший игрок минувшего европейского сезона?

- Кевин Де Брёйне.

- Почему он?

- Теневой лидер лучшей команды.

Полное интервью с голкипером выйдет завтра, 1 сентября, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.

Реклама


 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне Георгий Кырнац
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ФУЛХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не будет подписывать Кукурелью слухи
19:00 · Англия. Премьер-лига
​«Мальорка» запросила информацию по защитнику «Арсенала»
18:47 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» усилился опорником «Вердера» официально
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Селтик» арендовал защитника «Ливерпуля» официально
18:18 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» приобрёл защитника «Жироны» официально
18:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отправил Анджорина в очередную аренду официально
17:56 · Англия. Премьер-лига
​Палинья тренировался с «Фулхэмом» на фоне желания перейти в «Баварию»
17:50 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» договорилась с Палиньей
16:52 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может арендовать Регилона
16:34 · Англия. Премьер-лига
​«Абсурд»: В УЕФА не поддерживают подход АПЛ к добавленному времени 1
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Два европейских клуба пытаются подписать Коутиньо
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение «Коринтиансу» о покупке 17-летнего бразильца
15:23 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» была готова подписать Фати, но игрок выбрал «Брайтон»
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» хотел арендовать Эрика Дайера, «Тоттенхэм» уже дал ответ
14:29 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» готова отпустить Амрабата в аренду в «Манчестер Юнайтед» с условием
Все новости
Рекомендуем