Бывший вратарь московского ЦСКА Георгий Кырнац, сейчас выступающий за футбольный клуб «10» в Медиалиге, в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучшего игрока в минувшем европейском сезоне.
- Лучший тренер минувшего европейского сезона?
- Хосеп Гвардиола.
- Лучший клуб минувшего европейского сезона?
- «Манчестер Сити».
- Лучший игрок минувшего европейского сезона?
- Кевин Де Брёйне.
- Почему он?
- Теневой лидер лучшей команды.
Полное интервью с голкипером выйдет завтра, 1 сентября, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.
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