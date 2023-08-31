Бывший вратарь московского ЦСКА Георгий Кырнац, сейчас выступающий за футбольный клуб «10» в Медиалиге, в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучшего игрока в минувшем европейском сезоне.

- Лучший тренер минувшего европейского сезона?

- Хосеп Гвардиола.

- Лучший клуб минувшего европейского сезона?

- «Манчестер Сити».

- Лучший игрок минувшего европейского сезона?

- Кевин Де Брёйне.

- Почему он?

- Теневой лидер лучшей команды.

Полное интервью с голкипером выйдет завтра, 1 сентября, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.